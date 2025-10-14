В Гродно аист не выпускал людей из амбулатории 14.10.2025, 7:47

Птица что-то «клекотала» на своем языке.

С необычным поведение птицы столкнулись посетители детской амбулатории в квартале новых домов в районе улицы Лидской в Гродно. Аист пришел прямо под вход учреждения.

Птица что-то «клекотала» на своем языке. Да и в целом вид у аиста был достаточно грозный.

«Посетители из-за этого боялись выйти на улицу. Пришлось открыть запасной выход», — сообщила читательница Newgrodno.by.

Ситуация попала на видео. Чем же все закончилось, пока не известно. Надеемся, что ни люди, ни птица не пострадали.

Возможно, аист вообще пришел к людям за помощью или едой. Обычно эти птицы в октябре уже улетают на юг, однако, именно этот аист почему-то остался в Гродно. Возможно, эта та самая птица, которую раньше неоднократно видели в разных районах города. Она гуляла сама по себе, но людей близко не подпускала.

