Белорусок ждет повышение пенсионного возраста? 14.10.2025, 8:01

иллюстративное фото

Что известно на данный момент.

Белорусские чиновники обсуждают возможность повышения пенсионного возраста. Фонд социальной защиты населения явно не выдерживает нагрузки: белорусы стареют, а сотни тысяч трудоспособных граждан покинули страну. Впервые о необходимости увеличивать пенсионный возраст Александр Лукашенко заявил в 2016 году. Как он тогда сказал, мера вызвана «необходимостью поддержания уровня жизни населения в долгосрочной перспективе». До этого момента мужчины в Беларуси уходили на пенсию в 60 лет, женщины – в 55.

Сайт Charter97.org посмотрел, что известно на данный момент.

Повышение пенсионного возраста на два года?

Источники телеканала «Белсат» утверждают, что постепенное повышение начнется уже с 2026 года. И если во время предыдущего повышения пенсионного возраста каждый год прибавлялось по полгода, то сейчас его собираются повышать сразу на год: плюс один в 2026-м и еще плюс один в 2027-м. Таким образом, через два года женщины, как планируется, будут выходить на пенсию в 60 лет, а мужчины – в 65.

Больше работать будут белоруски?

Экономист Лев Львовский считает, что в ближайшее время пенсионный возраст могут повысить для женщин — сравняют его с мужским. Получится, что оба пола будут выходить на пенсию в 63 года.

«До 2030 года эта ситуация спасет. Но, я надеюсь, Беларусь будет жить и после 2030 года, и после 2050 года, и еще долго. И чем дальше, тем больше будет проблем с демографией, с людьми», — предупреждает экономист.

Белорусы стареют

Правозащитник Леонид Судаленко назвал главные причины возможного повышения пенсионного возраста:

— Людей пенсионного возраста становится все больше, а молодых кадров все меньше. Я недавно видел сюжет о школах в Гомеле: где-то уже не хватает детей, чтобы формировать классы. Это говорит о падении рождаемости. Если женщины не будут рожать, население будет стареть, трудовые ресурсы не восполняются.

Плюс эмиграция. После массовых репрессий 2020 года за границу уехало огромное количество квалифицированных специалистов — не только медиков, но и людей из других отраслей. В итоге мы имеем дефицит кадров. Особенно остро не хватает рабочих и технических профессий — людей «от станка». А вот экономистов и юристов, наоборот, избыток.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com