У Лукашенко нет шансов 14.10.2025, 8:04

Фото: Getty Images

Операция преемник провалится.

Сайт «Салiдарнасць» пишет, почему операция «преемник» в Беларуси закончится для Лукашенко плачевно. Издание приводит пример Никарагуа, где местный диктатор Даниэль Ортега ввел должность «сопрезидента» и назначил на нее свою жену Росарио Мурильо:

— В случае Никарагуа успех введения должности «сопрезидента» не гарантирует успеха в передаче власти. Ведь сама Мурильо ненамного моложе своего мужа, а среди их детей нет кандидатов на пост следующего «сопрезидента».

Чтобы иметь возможность назначить соруководителя, который затем успешно продолжит дело своего предшественника, необходимо, чтобы государственные институты работали соответствующим образом, а старший руководитель мог решать возникающие в процессе соруководства проблемы.

В нашей ситуации потенциальный «старший руководитель» может решать текущие проблемы только с помощью внешней силы. И нет сомнений, что с назначением «младшего» что-то в этом плане изменится. Ведь для изменения ситуации в стране необходимо не исправление прежней неэффективной модели государственного управления, которая завела страну в тупик, а проведение системных реформ, в том числе политических, причём не «мягких», а реальных. На что нынешний режим, в том числе находящийся на искусственном аппарате жизнеобеспечения под названием «преемник», пойти не может. Поэтому, даже если в Беларуси действительно попытаются создать институт «соправления» с целью сохранения существующей политической и экономической модели, прогноз на его сохранение негативный.

