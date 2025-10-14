Даже Z-экономисты взвыли 14.10.2025, 8:09

5,170

Россию в 2026 году ждут тяжелые времена.

Близкий к путинскому режиму Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) пришел к выводу, что российская экономика почти наверняка столкнется с рецессией в следующем 2026 году. Такое заявление от Z-экономистов подтверждает, что с экономикой России все действительно плохо, пишет «Диалог».

«Сводный опережающий индикатор возникновения рецессии в российской экономике превысил свой критический порог… Система подала сигнал высокой вероятности снижения физического объема ВВП в 2026 г.», — указано в докладе прокремлевских аналитиков.

Главной причиной ухудшения прогнозов ЦМАКП называет повышение процентных ставок. Пока до конца 2025 года рост ВВП будет поддерживаться разогретым внутренним спросом, стимулируемым ожиданием повышения НДС. Однако с 2026 года этот фактор исчезнет, и спрос, вероятно, скорректируется вниз.

Эксперты предупреждают, что снижение ВВП увеличивает риск возникновения системного банковского кризиса. И Россия уже очень близка к нему, говорится в докладе.

Прогнозы на 2026 год расходятся у ЦМАКП и правительства РФ. Минэкономразвития ожидает рост ВВП на 1,3%, консенсус-оценка 33 аналитиков, опрошенных Центробанком, составляет 1,6%. Всемирный банк недавно снизил свой прогноз с 1,2% до 0,8% и предсказывает, что рост экономики России до 2028 года вряд ли превысит 1%.

Таким образом, даже официально близкие к власти эксперты признают, что российская экономика находится на грани рецессии, а сочетание высоких ставок и сокращения внутреннего спроса может серьезно ударить по финансовой системе страны уже в следующем году.

