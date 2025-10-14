Безоговорочное поражение Путина
- Игаль Левин
- 14.10.2025, 8:12
Об историческом событии, которое состоялось на Ближнем Востоке, могу сказать только две вещи.
Это первая настоящая геополитическая победа Трампа и его миротворческих усилий.
Да, до этого был Иран, но там, как уже неоднократно было сказано, всю работу за него сделал Израиль, а Трамп присоединился на завершающей стадии. Здесь же на протяжении всего процесса инициатива всецело была за Трампом.
Это полное и безоговорочное поражение Путина на Ближнем Востоке. Это второе подряд геополитическое поражение Путина вслед за Южным Кавказом, когда Алиев и Пашинян в августе пожали друг другу руки в Белом доме. И это третье сокрушительное геополитическое поражение Путина за последние 12 месяцев, если учесть свержение Асада в декабре 2024.
Поражение, под которым в пятницу поставили подпись лидеры Лиги арабских государств, отказавшись от поездки на саммит в Москву, – всего двое из 22 лидеров приняли приглашение.
Поражение, под которым сегодня еще раз распишутся участники саммита мира в Шарм-эль-Шейхе, куда Россию даже не пригласили.
Поставив все на Украину, Россия теряет один регион за другим. Она не нужна как посредник ни монархиям Персидского залива – там прекрасно эту роль исполнил Трамп, – ни Азербайджану с Арменией, где она последние 35 лет лишь разжигала войну.
Хочется верить, что на Ближнем Востоке наступит хотя бы относительный мир – понятно, что с ХАМАС не все так просто, что никуда не делись его иранские хозяева. С ХАМАС уже начались осложнения – они вернули тела только четырех из 26 убитых заложников.
Но мир хотя бы в таком виде, в каком он сейчас на границе Израиля и Ливана, где «Хезболла» периодически обозначает свое присутствие, но не способна на ведение полноценных боевых действий, а Израиль купирует любые попытки высунуться.
Теперь Трамп, как он сам сказал, выступая сегодня в Кнессете, сможет сосредоточиться на российско-украинской войне.
P.S.: Разделяю радость семей, чьих близких сегодня освободили из заложников спустя два года заключения. И вечная память всем зверски убитым 7 октября 2023 года. Заложников у ХАМАС больше не осталось.
Это была последняя карта, которой он мог шантажировать Израиль.
Игаль Левин, Telegram