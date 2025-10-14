Названы четыре типа продуктов для укрепления иммунитета осенью 14.10.2025, 8:39

Что важно включить в свой рацион.

Для укрепления иммунитета осенью в рацион нужно включить красное мясо, жирную рыбу, растительную пищу и продукты, прошедшие процесс брожения. Об этом рассказала иммунолог Дженна Маккиочи (Университет Сассекса). Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам Маккиочи, важным элементом утреннего рациона должны стать ферментированные продукты — натуральный йогурт и кефир. Они снижают воспаление и помогают организму эффективнее бороться с инфекциями за счет восстановления баланса кишечных бактерий.

Также эксперт советует не забывать о витамине С. Его источниками выступают киви, красный перец, ягоды, грейпфрут и листовая зелень. Как отметила иммунолог, достаточное количество этого витамина в рационе помогает восстанавливаться от простуды в среднем на 8% быстрее.

Врач также подчеркнула важность витамина D, особенно в осенний и зимний периоды, когда уровень воздействия солнечного света снижается. Для восполнения дефицита в рацион стоит добавить жирную рыбу — не только лосось, но и более доступные варианты, такие как скумбрия и сардины. Также витамин D содержится в яйцах и молочных продуктах.

Еще один важный элемент осеннего меню — красное мясо. По словам специалиста, в умеренных количествах нежирные варианты безопасны для здоровья.

«Красное мясо богато белком, железом, цинком и витаминами группы В, необходимыми для нормального функционирования иммунной системы», заключила иммунолог.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com