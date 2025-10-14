В эфире росСМИ заявили об обвале экономики РФ

В эфире росСМИ заявили об обвале экономики РФ1
14.10.2025
13 из 20 ключевых отраслей находятся в устойчивом минусе.
Российская экономика стремительно скатывается вниз, и теперь это признают даже на государственных медиа. В эфире радио «Комсомольская правда» российский финансист Андрей Подойницын прямо заявил, что 13 из 20 ключевых отраслей страны находятся в устойчивом минусе, ситуация «имеет тенденцию к ухудшению». На видео обратил внимание украинский журналист и блогер Денис Казанский.
«Уже второй, а может, и третий квартал подряд — 13 из 20 отраслей находятся в физически наблюдаемом минусе. Очень многие предприятия работают не в ноль, а в убыток. С этим нужно что-то делать», — сказал он.
Подойницын отметил, что ситуация в промышленности и машиностроении близка к кризисной. По его словам, многие заводы переходят на четырехдневную рабочую неделю и даже задумываются о трехдневке.
«Это уже не смешно, — подчеркнул эксперт. — Если целая отрасль уходит в убытки, это не проблема одного завода, а системный провал».