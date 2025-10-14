«До полного бака отпускаем только белорусам, россиянам по предоплате» 14.10.2025, 8:50

О чем говорят в Беларуси.

«Салідарнасць» подслушала в разных уголках страны, о чем говорят белорусы.

«Вот так столица высасывает рабочую силу из регионов»

— На заправке летом просим до полного бака. Оператор неожиданно: «Вы граждане Беларуси?»

— Да, а что?

— До полного бака отпускаем только гражданам Беларуси.

— А для неграждан ограничения?

— Для россиян только по предоплате. Они пользуются нашим доверием, заправляются и уезжают, не заплатив.

****

— Из того, что бросается в глаза вокруг, — количество россиян. Я его оцениваю по количеству машин. Много езжу по работе, бываю в самых разных населенных пунктах, и больших, и маленьких. И везде очень много легковых автомобилей с российскими номерами.

Даже в самой, казалось бы, глуши, где-то в деревнях под Вилейкой, Кобрином, Молодечно, и по всему направлению московской трассы.

Лично у меня нет сомнений в том, что они покупают там недвижимость. Что касается Минска, то в будни в часы пик, по моим субъективным оценкам, в пробках доходит уже до половины машин с российскими номерами.

Бросается в глаза также количество китайских граждан.

Еще одна тенденция. В моем минском дворе практически нет машин с «семеркой». Зато есть гомельские, витебские, гродненские, в соседнем дворе почему-то много могилевских.

Все эти машины появляются с понедельника по пятницу. Очевидно, люди с периферии приезжают работать в Минск. Вот так столица высасывает рабочую силу из регионов. И если в Минске ощущается дефицит специалистов, то там — в кубе.

«В приграничных деревнях происходят странные случаи»

— Появилось гораздо больше граждан из африканских стран. Везде их встречаю. Выглядят то ли как студенты, то ли как молодые специалисты.

****

— В деревнях, расположенных в приграничных регионах, где в очень красивых местах имеют добротные дачи в том числе и минчане, стали происходить странные случаи.

Люди приезжают в свои дома и видят, что там кто-то был. Судя по тому, что творится после «гостей», очевидно, что их было много. На людей без места жительства не подумаешь, они в такую глушь на забираются.

Хозяева домов, оснащенных видеонаблюдением, выяснили, что их дома как перевалочные пункты используют те самые мигранты, которые готовятся штурмовать границу.

Они располагаются в чужом жилье и вытворяют там, что хотят, пока, очевидно, ждут какой-то организационной команды.

Неоднократно на них вызывали милицию из ближайших районов, но, кроме как просто выгнать, милиция больше ничего не делает.

***

— На заправку подъехал автобус с литовскими номерами. Оттуда вышли молодые люди. Разговорились с одним парнем. Рассказал, что приезжали «потусить» на нашей Зыбицкой, потому что в Минске для них все в два раза дешевле.

Все повторял, что у нас жить лучше. Говорит, что у них минимальная заработная плата после выплаты налогов — чуть больше 700 евро, и это совсем мало. Рассказали ему, как у нас: минимальная — 700 рублей до выплаты налогов. Он перевел в евро и задумался.

«Знания, которые передаются школьникам или студентам, не интересуют вообще никого»

— На учителей и преподавателей ВУЗов навешивают столько какой-то ненужной работы, что порой некоторые даже не успевают ходить на лекции. Сидят и заполняют отчеты.

Вся система образования построена на этих отчетах и контрольных проверках. Их количество, допустим, еще пять лет назад было несравнимо с сегодняшним днем.

Цели учить, похоже, нет, да и некогда — все время проверки. При этом проверяют опять же только бумажки, например, статистику присутствующих, отсутствующих и подобное.

***

— Специалистов в медучреждениях не хватает, но это не примета этого времени, и не примета Беларуси. Коллеги, которые уехали, рассказывают, что то же самое наблюдают в разных странах.

Что касается конкретно Беларуси, то у нас районная и областная медицина по доступности очень отличается от столичной. На местном уровне не делают многое из того, что делают на республиканском.

Действительно уехало много врачей. Сложнее стало, пожалуй, администраторам — начальникам, руководителям, вижу, как они крутятся. На оставшихся нагрузка увеличилась, но и оплата тоже. За последние годы к зарплате прибавилось долларов 200.

Что считается хорошей зарплатой в медицине? Наверное, тысяча долларов — это хорошая зарплата. Столько получают врачи с большим стажем и категорией.

«Среди коллег-сторожей и дворников — сплошь люди с высшим образованием»

— На допросе во время проверки телефона находят фото с красными и белыми цветами на клумбе. Цветы — это моя страсть, не могу пройти мимо красивого.

— Так вы говорите, что не интересуетесь политикой? А это что?

А там цветы даже не в порядке БЧБ, а просто рандомно высаженные, но белые и красные.

— Вообще-то за это можно 15 суток, но мы пока на это закроем глаза, — предупреждают меня, а я в тупике: смеяться боюсь, а что ответить, не знаю, потому что идет уже пятый час допроса.

***

— Ушел с госпредприятия, где замучили отчетами, придирками, необоснованными требованиями, замом идеологом-идиотом. Чтобы не числиться тунеядцем, устроился сторожем на одно предприятие.

Был поражен, в каком коллективе оказался. Среди коллег-сторожей и дворников — сплошь люди с высшим образованием, интеллигентные, умные, в том числе, кстати, бывшие силовики, которые уволились после 2020 года. Все с «черными метками».

Невольно вспоминаются рассказы Шаламова.

«Доплата всевозможным посредникам доходит до полутора тысяч евро»

— Больше пяти лет не хожу в театры, которые очень любила, на городские праздники и гулянья. Не могу. Со знакомой, которая звала на концерт Стаса Михайлова, поругалась. Она говорит: «А что здесь такого — он же просто артист, он писал эти песни до войны. Жизнь же продолжается».

У меня ощущение, что все концерты и праздники у меня украли, даже Новый год не радует.

***

— Стало скучнее жить, мероприятий меньше стало. Depeche Mode, Scorpions, Rammstein перестали к нам приезжать. А Бузову и «Руки вверх» я не слушаю. Единственная отдушина — мой любимый паб в Минске, в который хожу уже лет двадцать. К счастью, он не закрылся.

— Любим путешествовать, а шенгенскую визу получать теперь и намного дольше, и намного дороже. Доплата всевозможным посредникам доходит до полутора тысяч евро.

Из оставшихся направлений — Грузия, Россия. Пока думаем, привыкли все-таки путешествовать по Европе.

