В Нацбанке заявили о выявлении «суперподделок»1
- 14.10.2025, 9:06
- 1,902
Речь о долларах США.
В первой половине 2025 года в банковской системе Беларуси выявлено 278 поддельных денежных знаков, из которых 277 — банкноты и 1 — монета. Почти 90% всех фальшивок составили доллары США, 6,1% — российские рубли, 3,6% — евро и 0,4% — белорусские рубли, рассказали в пресс-службе Нацбанка.
Общее количество подделок снизилось на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший объем фальшивок обнаружен в Минске — 56,1%.
Среди поддельных долларов США преобладали банкноты номиналом 100 долларов (72%), далее — 50 долларов (27,2%) и единичные подделки 20 долларов. Выявлены также шесть суперподделок сотенных купюр и десять частичных подделок, изготовленных из настоящих банкнот с измененным номиналом.
Среди российских рублей основную долю подделок составили купюры по 5000 рублей, а среди евро — банкноты по 50 евро. Единственная поддельная монета — 2 евро.
Поддельные белорусские рубли были представлены одной купюрой номиналом 20 рублей. Подделки в основном изготавливались полиграфическим способом, реже — с помощью бытовых принтеров.