14 октября 2025, вторник, 10:31
Об этом белорусские власти молчат

  • 14.10.2025, 9:40
  • 1,772
Режим не замечает российские дроны над страной.

Два российских дрона 1 октября упали в приграничном городском поселке Комарин Брагинского района. Не просто упали — один взорвался.

Второй, по свидетельству очевидцев, рухнул прямо на частный дом, проломав крышу, но не взорвался. Поэтому жителей в большом радиусе отселяли, чтобы его разминировать.

Местные жители делятся, что дроны часто гудят над их поселком, через который пролегает маршрут российских БПЛА. Они пролетают над Брагинским районом транзитом, следуя в Украину.

В республиканских госСМИ о пролетах дронов по традиции не сообщают. Ни одной новости о последнем происшествии журналисты "Салідарнасці" не нашли и на сайте районки bragin.by.

Согласно информации районной газеты, на следующий день 2 октября заместитель прокурора Брагинского района встретился с местными депутатами. В центре их внимания была актуальная для Беларуси тема коррупции и методов борьбы с ней.

Неизвестно, волновали ли местных представителей власти падающие на дома жителей их района дроны, но зампрокурора на этой встрече затронул тему «экстремизма» и наказания за распространение запрещенной информации.

Через несколько дней, пишет брагинская районка, пограничники побеседовали с жителями Комарина. Но и они не говорили об безопасности. Потому что более важными для людей, жилища которых стали живыми мишенями, оказывается, являются вопросы… «организации в пограничной полосе любительского лова рыбы».

Вместо предупреждения о возможных рисках для всех желающих стражи границы, которые вообще-то обязаны и знать, и извещать о любых залетающих объектах, после встречи устроили концерт военного оркестра Гомельской пограничной группы.

Нельзя сказать, что власти Брагина совсем не беспокоятся о народе. На их официальном сайте есть даже специальная рубрика «Школа безопасности». Народ предупреждают обо всех рисках — о правилах электробезопасности, об осторожности на дорогах, о телефонных мошенниках.

Недавно в районе, например, прошло специальное комплексное мероприятие «Арсенал», в ходе которого милиционеры выявляли и пресекали правонарушения, связанные с незаконными действиями с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами и веществами.

Вероятно, залетающие военные дроны милиционеры просто не относят к оружию и взрывным веществам, потому что о них снова ничего не упомянули.

