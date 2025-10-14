Об этом белорусские власти молчат
- 14.10.2025, 9:40
- 1,772
Режим не замечает российские дроны над страной.
Два российских дрона 1 октября упали в приграничном городском поселке Комарин Брагинского района. Не просто упали — один взорвался.
Второй, по свидетельству очевидцев, рухнул прямо на частный дом, проломав крышу, но не взорвался. Поэтому жителей в большом радиусе отселяли, чтобы его разминировать.
Местные жители делятся, что дроны часто гудят над их поселком, через который пролегает маршрут российских БПЛА. Они пролетают над Брагинским районом транзитом, следуя в Украину.
В республиканских госСМИ о пролетах дронов по традиции не сообщают. Ни одной новости о последнем происшествии журналисты "Салідарнасці" не нашли и на сайте районки bragin.by.
Согласно информации районной газеты, на следующий день 2 октября заместитель прокурора Брагинского района встретился с местными депутатами. В центре их внимания была актуальная для Беларуси тема коррупции и методов борьбы с ней.
Неизвестно, волновали ли местных представителей власти падающие на дома жителей их района дроны, но зампрокурора на этой встрече затронул тему «экстремизма» и наказания за распространение запрещенной информации.
Через несколько дней, пишет брагинская районка, пограничники побеседовали с жителями Комарина. Но и они не говорили об безопасности. Потому что более важными для людей, жилища которых стали живыми мишенями, оказывается, являются вопросы… «организации в пограничной полосе любительского лова рыбы».
Вместо предупреждения о возможных рисках для всех желающих стражи границы, которые вообще-то обязаны и знать, и извещать о любых залетающих объектах, после встречи устроили концерт военного оркестра Гомельской пограничной группы.
Нельзя сказать, что власти Брагина совсем не беспокоятся о народе. На их официальном сайте есть даже специальная рубрика «Школа безопасности». Народ предупреждают обо всех рисках — о правилах электробезопасности, об осторожности на дорогах, о телефонных мошенниках.
Недавно в районе, например, прошло специальное комплексное мероприятие «Арсенал», в ходе которого милиционеры выявляли и пресекали правонарушения, связанные с незаконными действиями с оружием, боеприпасами и взрывными устройствами и веществами.
Вероятно, залетающие военные дроны милиционеры просто не относят к оружию и взрывным веществам, потому что о них снова ничего не упомянули.