Интересные опыты проводятся в Московии2
- Дмитрий Золотухин
- 14.10.2025, 9:44
- 4,140
Посмотрим, как этот черный лебедь будет взлетать.
Интересные опыты проводятся в Московии.
Кадыров принял решение переименовать три населенных пункта в Чеченской Республике.
По поводу одного из них – Наурской – возник конфликт, потому что его могут переименовать в Невре (на чеченском – «север»).
Законопроект о переименовании внесли еще в июне этого года. Один генерал, который воевал против чеченцев в российской армии в первую чеченскую, выступил против переименования.
На него накинулся Кадыров, а после этого все и завертелось. Спортивные фанаты скандируют имя генерала – героя России. Кадырова чихвостят Z-блогеры. Жители городка Наурская протестуют и требуют оставить все как есть.
Дмитрий Золотухин, «Фейсбук»