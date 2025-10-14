Интересные опыты проводятся в Московии 2 Дмитрий Золотухин

Посмотрим, как этот черный лебедь будет взлетать.

Интересные опыты проводятся в Московии.

Кадыров принял решение переименовать три населенных пункта в Чеченской Республике.

По поводу одного из них – Наурской – возник конфликт, потому что его могут переименовать в Невре (на чеченском – «север»).

Законопроект о переименовании внесли еще в июне этого года. Один генерал, который воевал против чеченцев в российской армии в первую чеченскую, выступил против переименования.

На него накинулся Кадыров, а после этого все и завертелось. Спортивные фанаты скандируют имя генерала – героя России. Кадырова чихвостят Z-блогеры. Жители городка Наурская протестуют и требуют оставить все как есть.

Дмитрий Золотухин, «Фейсбук»

