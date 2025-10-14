закрыть
14 октября 2025, вторник
Австралиец изменил свое имя, добавив к нему более 2200 отчеств

  • 14.10.2025, 9:48
Австралиец Лоуренс Уоткинс

Он попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Думаете, только знатные особы могут похвастаться именами, занимающими половину страницы? Уроженец Новой Зеландии, проживающий в Сиднее, готов поспорить с этим. Имя мужчины состоит из 2253 самостоятельных слов, благодаря чему его внесли в Книгу рекордов Гиннесса, пишет «Нож».

Первоначальное имя 60-летнего рекордсмена — Лоуренс Уоткинс. Он на протяжении десятилетий интересуется странными и забавными достижениями людей из разных стран. Наверное, поэтому еще в 1990 году Уоткинс захотел добавить к своему имени более 2000 отчеств.

Мужчина объяснил свой поступок так: «Меня всегда восхищали необычные рекорды, которые устанавливали некоторые люди, и я действительно хотел стать частью этой истории. Я прочитал Книгу рекордов Гиннесса от корки до корки, чтобы понять, какой рекорд я мог бы побить, и единственный рекорд, побить который у меня был шанс, — это добавить к своему имени больше имен, чем у текущего рекордсмена».

Как Лоуренс выбирал «бонусные» имена? Оказывается, в те годы мужчина работал в городской библиотеке и выбирал имена из книг и по рекомендациям коллег.

Сперва Лоуренс Уоткинс подал официальное заявление с просьбой о смене имени. Документ приняли на рассмотрение, однако позднее мужчине все же отказали. Лоуренс не сдался, подал апелляцию в Верховный суд Новой Зеландии, который встал на сторону эксцентричного истца.

Позднее невообразимо длинное полное имя Лоуренса Уоткинса вошло в историю. Известно, что на прочтение всех его отчеств нужно потратить примерно 20 минут.

