Байден похвалил Трампа 14.10.2025, 9:52

Джо Байден

Бывший президент США заявил, что «чувствует облегчение».

Бывший президент США Джо Байден отметил вклад действующего президента США Дональда Трампа и его команды по прекращению войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом он написал в своем Х.

«Я глубоко благодарен и чувствую облегчение, что этот день наступил — для последних 20 живых заложников, которые прошли через невероятный ад и наконец воссоединились со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец получат шанс восстановить свою жизнь», — отметил Байден.

Он добавил, что «путь к этому соглашению был нелегким» и вспомнил о «неустанной работе» его администрации, направленной на возвращение заложников домой, оказание помощи палестинским гражданским и прекращение войны.

Бывший президент отметил, что именно усилия Трампа помогли довести до конца процесс заключения нового перемирия.

По словам Байдена, благодаря поддержке Соединенных Штатов и международного сообщества, Ближний Восток получил шанс на длительный мир, который даст возможность как израильтянам, так и палестинцам жить в безопасности, достоинстве и мире.

I am deeply grateful and relieved that this day has come – for the last living 20 hostages who have been through unimaginable hell and are finally reunited with their families and loved ones, and for the civilians in Gaza who have experienced immeasurable loss and will finally… — Joe Biden (@JoeBiden) October 13, 2025

