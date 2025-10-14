закрыть
14 октября 2025, вторник, 10:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Байден похвалил Трампа

  • 14.10.2025, 9:52
  • 1,884
Байден похвалил Трампа
Джо Байден

Бывший президент США заявил, что «чувствует облегчение».

Бывший президент США Джо Байден отметил вклад действующего президента США Дональда Трампа и его команды по прекращению войны в секторе Газа между Израилем и группировкой ХАМАС.

Об этом он написал в своем Х.

«Я глубоко благодарен и чувствую облегчение, что этот день наступил — для последних 20 живых заложников, которые прошли через невероятный ад и наконец воссоединились со своими семьями и близкими, а также для мирных жителей Газы, которые понесли неизмеримые потери и наконец получат шанс восстановить свою жизнь», — отметил Байден.

Он добавил, что «путь к этому соглашению был нелегким» и вспомнил о «неустанной работе» его администрации, направленной на возвращение заложников домой, оказание помощи палестинским гражданским и прекращение войны.

Бывший президент отметил, что именно усилия Трампа помогли довести до конца процесс заключения нового перемирия.

По словам Байдена, благодаря поддержке Соединенных Штатов и международного сообщества, Ближний Восток получил шанс на длительный мир, который даст возможность как израильтянам, так и палестинцам жить в безопасности, достоинстве и мире.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский