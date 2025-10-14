закрыть
Как выглядит белорусская мама

  • 14.10.2025, 10:19
Как выглядит белорусская мама
иллюстративное фото

Растить детей белорусские женщины предпочитают в городах.

Средний возраст матери в Беларуси – немногим более 30 лет. Так Белстат составил портрет мамы-белоруски. Она чаще живет в городе и имеет высшее или среднее специальное образование.

У нее есть муж. Воспитывает белорусская мама обычно двоих детей.

Впервые познают радость материнства белоруски в возрасте 27 с половиной лет. В последние годы все позже.

В целом в нашей стране женщин старше 18 лет насчитывается 55,1%, или почти 4,05 млн. Из всех белорусских мам работают 2,232 млн. Больше половины из них воспитывает по одному ребенку. Еще у трети – двое детей. Оставшиеся 10,1% – многодетные с тремя и более ребятишками.

Кстати, почти у половины белорусок-руководителей есть несовершеннолетние дети.

В среднем белорусская мама тратит на своих чад 2 часа и 16 минут в день – ухаживает, кормит, воспитывает и помогает с учебой.

В брак белоруски в первый раз вступают в 26,7 лет. В случае расставания повторно они идут под венец в среднем в 40,3 года.

Сообщается, что в 2023 году 1671 женщина стала мамой при помощи проведения процедуры ЭКО. Это на 279 счастливиц больше, чем годом ранее.

