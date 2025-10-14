«Быстренько едим, а как же — клиенты ждут»
- 14.10.2025, 10:31
Можно ли белорусам на полчаса сократить обед и раньше уйти с работы?
Представитель провластного профсоюза строительной отрасли объяснил в TikTok, можно ли договориться с нанимателем сократить обед и уходить с работы раньше. Оказывается, такая возможность прописана в Трудовом кодексе, отмечает «Зеркало».
Одна из пользовательниц соцсети спросила, можно ли сократить обеденный перерыв, а за счет сэкономленного времени раньше уходить с работы. Специалист признал, что это возможно.
«В соответствии со ст. 134 Трудового кодекса, работникам предоставляется в течение рабочего дня перерыв для отдыха и питания продолжительностью не менее 20 минут и не более 2 часов. Соответственно, любая вариативность продолжительности перерыва для отдыха и питания устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка или по согласованию с нанимателем», — объяснил представитель провластного Белорусского профсоюза работников строительства и промстройматериалов.
Однако в комментариях некоторые засомневались, что с работодателем получится договориться. Кроме этого, судя по отзывам под роликом, оказалось, что некоторые работники даже не знают, положен ли им обед.
«Подскажите, пожалуйста, а если работаешь по 12 часов, перерыв на обед должен быть или нет?»
«Это уже давно можно делать, колдоговор сделать, и вперед».
«С начальником попробуй договориться. И с коллективом».
«Работаю 12 часов, оплачивают 11. Но обед 30 минут. Начальница говорит, и мы быстренько кушаем, а как же — клиенты ждут. Вот что делать?»
«Перерыв предоставляется согласно контракту или коллективному договору предприятия для всех, а сейчас еще и вход/выход по карточкам, — отметил один из комментаторов и уточнил: — Сократив обед на полчаса, в 16.30 не уйдешь, если рабочий день до 17.00, потому что по карточке тебе отбиться нужно после 17.00».