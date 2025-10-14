Самую дорогую квартиру в Минске в сентябре купили за $473 тысяч 14.10.2025, 10:58

Где она находится.

Видимо, все впечатляющие ценой квартиры теперь будут продавать в DEPO. Именно в этом ЖК в районе станции метро «Площадь Победы» второй месяц подряд продают самые дорогие квартиры столицы (да и всей страны).

Сейчас речь идет о «трешке» на 73 кв. метра в новостройке по ул. Киселева, 6д, пишет Realt. Таким образом, квадратный метр обошелся покупателю в $4878. Квартира расположена в шестиэтажном доме под названием Hess, его сдали в 2024 году.

Кстати, именно в DEPO продали самую дорогую квартиру в августе — четыре комнаты на 120 «квадратов» за $770 тыс., а также в марте — шестикомнатную квартиру за $835 тыс.

ЖК DEPO — это проект застройщика А-100 Девелопмент. Его планируют закончить к 2029 году.

