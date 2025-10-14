NSJ: Путин проигрывают войну по всем фронтам
Главный удар был нанесен по экономике режима.
Россия терпит поражение на фронте в Украине, а экономика страны стремительно ухудшается из-за успешных атак украинских беспилотников на нефтяную инфраструктуру, пишет National Security Journal (перевод — сайт Charter97.org).
Обозреватель The Daily Telegraph Амброз Эванс-Причард указывает на то. что летнее наступление России, на которое Кремль возлагал большие надежды, провалилось. Потери составили около 800 человек в день, но стратегических целей Москва не достигла. Украина удерживает укрепленную линию обороны в Донбассе, а российские войска не смогли прорвать «пояс крепостей».
Главный удар для режима Путина пришел с другой стороны — экономической. Украинские дроны вывели из строя до 38% мощностей нефтепереработки России. В результате в двадцати регионах страны введено нормирование топлива, а на автозаправках ограничены продажи бензина.
По данным Goldman Sachs, добыча нефти в России снизилась с 9,7 до 9 млн баррелей в сутки и может упасть до 7,5 млн. Доходы от экспорта нефти, газа и угля упали до минимального уровня за три года, что подрывает способность Кремля финансировать войну.
Бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что «Россия не может защитить свои стратегические объекты» и что «традиционная война мертва» — решающее значение имеют технологии и дешевые беспилотники.
Польский вице-премьер Радослав Сикорский в The New York Times подчеркнул, что единственный способ заставить Путина сесть за стол переговоров — продолжать военную и финансовую поддержку Киева, лишая Москву шансов на победу.
«Россия не нуждается в новых территориях. Ей стоит научиться заботиться о том, что у нее уже есть. Эпоха империй окончена», — заключил Сикорский.