Трамп пожаловался, что журнал Time выбрал для обложки его «худшую фотографию» 14.10.2025, 11:01

Дональд Трамп

Журналисты якобы «убрали» его волосы.

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что журнал Time поместил на свою обложку его «худшую фотографию».

В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что Time написал о нем «довольно хорошую статью», но фотография на обложке, по его мнению, «пожалуй, худшая за всю историю».

«Они „убрали“ мои волосы, а затем добавили что-то, что плавало над моей головой и выглядело как плавающая корона, но очень маленькая. Очень странно! Мне никогда не нравилось фотографироваться под углом снизу, но это очень плохая фотография, и она заслуживает критики. Что они делают и почему?» — написал лидер Белого дома.

