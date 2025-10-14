Планы лукашистов по «тунеядцам» провалились 14.10.2025, 11:06

Фото: bortnikau.livejournal.com

Полгода на Гомельщине пытаются устроить на работу «незанятых в экономике».

Уже более полугода в Беларуси и в Гомельской области в частности власти продолжают «отработку» так называемых «незанятых в экономике» затрачивая на это большие ресурсы.

С учетом темпов совместной работы милиции и чиновников, которая началась с 1 апреля, по подсчетам «Флагштока» , добраться до конца списка из «базы тунеядцев» комиссии на Гомельщине должны были в октябре.

Оказалось, «отработка» еще в самом разгаре, а об итогах такой деятельности ничего не сообщается.

Насколько эффективной была работа силовиков и чиновников по трудоустройству официально безработных, госресурсы не приводят данных.

Вот и очередные мероприятия в райцентрах, прошедшие в октябре, завершились, вероятно, ничем: вызванных на заседания «тунеядцев» ознакомили с имеющимися вакансиями, но о том, что кто-либо из них согласился на трудоустройство, в отчетах ничего не сказано.

Разбирать дела сельских «тунеядцев» поручено чиновникам высших районных уровней. В Буда-Кошелевском районе выездное заседание комиссии проводил председатель районного «совета депутатов» Сергей Халдай на базе Кривского сельисполкома. Так называемая комиссия эпично разместилась за столом с красно-зелеными скатертями, что подчеркивало важный государственный характер дела.

Обрабатывать неработающих приехали и начальник РОВД, и главврач райбольницы, и замначальника РОЧС, который воспользовался возможностью и показал «тунеядцам» фильм о мерах пожарной безопасности.

По сути же безработным предложили вакансии в ОАО «Гомельлен» и КСУП «Кривск», «довели информацию по имеющимся вакансиям в организациях района». На этом — всё.

В Светлогорске аналогичное заседание вела тоже председатель районного «совета депутатов». Интересно, что если на фото из Кривска «тунеядцы», в основном, женщины, то в Светлогорске — мужчины, причем, многие молодые. Им предложили работу на ОАО «СветлогорскХимволокно», ОАО «Светлогорский ЦКК» и ОАО «Светлогорский завод ЖБИиК».

О согласии кого-либо на трудоустройство тоже ничего не сообщается.

