Миссия «Томагавк» 1 Виктор Андрусив

14.10.2025, 11:13

2,008

Виктор Андрусив

Фото: UIFuture

США передают сигнал российским элитам.

Я не буду оценивать «Томагавки» с точки зрения боевой эффективности.

Во-первых, пусть это сделают технические специалисты.

Во-вторых, это на самом деле не важно. Миссия «Томагавков» в том, чтобы в очередной раз дать понять Путину, что он не выиграет войну. На фоне углубления экономического кризиса в РФ, окончательного исчерпания советских запасов, предоставление такого вооружения Украине является четким сигналом, что у Путина нет шансов.

Россияне завыли по поводу «Томагавков» не потому, что очень боятся этого оружия. А потому, что таким шагом Трамп фактически разрушает их намерения получить выгодную сделку с ним.

«Томагавки» – это значительно больше, чем что-либо, что давал Байден, и перейдя эту грань, будет трудно договариваться с Трампом с позиции силы. Теперь позиция силы будет у Трампа. Оккупанты это понимают и истерят.

Однако у «Томагавков» есть еще один побочный эффект – это сигнал российским элитам, что шанс договориться практически утрачен. Возможно, это приведет к появлению полковника Штауффенберга в России, только с более успешным результатом.

Виктор Андрусив, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com