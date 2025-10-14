Миссия «Томагавк»1
- Виктор Андрусив
- 14.10.2025, 11:13
- 2,008
США передают сигнал российским элитам.
Я не буду оценивать «Томагавки» с точки зрения боевой эффективности.
Во-первых, пусть это сделают технические специалисты.
Во-вторых, это на самом деле не важно. Миссия «Томагавков» в том, чтобы в очередной раз дать понять Путину, что он не выиграет войну. На фоне углубления экономического кризиса в РФ, окончательного исчерпания советских запасов, предоставление такого вооружения Украине является четким сигналом, что у Путина нет шансов.
Россияне завыли по поводу «Томагавков» не потому, что очень боятся этого оружия. А потому, что таким шагом Трамп фактически разрушает их намерения получить выгодную сделку с ним.
«Томагавки» – это значительно больше, чем что-либо, что давал Байден, и перейдя эту грань, будет трудно договариваться с Трампом с позиции силы. Теперь позиция силы будет у Трампа. Оккупанты это понимают и истерят.
Однако у «Томагавков» есть еще один побочный эффект – это сигнал российским элитам, что шанс договориться практически утрачен. Возможно, это приведет к появлению полковника Штауффенберга в России, только с более успешным результатом.
Виктор Андрусив, Telegram