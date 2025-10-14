На кураже Александр Краев

14.10.2025, 11:23

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Неужели Трампа так вдохновил успех на Ближнем Востоке?

Помните, как три недели назад Трамп хотел, чтобы Европа и «Большая семерка» ввели санкции, тарифы и пошлины против Китая? Ведь Китай может быть враждебеным и способен сильно поддерживать Россию.

А сам он собирается на встречу с Си — потому что у них «отличные переговоры о торговле и о TikTok», тем более «они с лидером Си в очень хороших отношениях» и ему незачем вводить санкции.

А тут, как только подписали мир на Ближнем Востоке, мы видим уже немного другого Трампа. Мало того, что прежние обещания о «Томагавках» повторяются почти каждый день, так еще и визит нашей правительственной делегации планируется по экономическим и политическим вопросам, и, конечно же, во всем виноват Стив Уиткофф: инструкции не выполнял, с россиянами слишком долго говорил и вообще саботировал процесс.

Еще и на Китай сам накинулся! Теперь запланированной встречи с Си «точно не будет», плюс с 1 ноября вводятся 100% пошлины на китайские товары. На фоне того, что TikTok в американском сегменте теперь в американских же руках, у Китая и здесь стало меньше пространства для маневра.

Неужели Трампа так вдохновил успех на Ближнем Востоке, что он решил быть столь же активным и в других сферах?

Скорее, не вдохновил, а показал действенность давления с одной стороны и слабость «оси зла» — с другой. То есть ни Россия, ни Китай, ни Иран в конечном счете ничего не смогли сделать, чтобы изменить баланс сил на Ближнем Востоке и помешать Трампу определять там ход событий.

Что в принципе является очень существенным намеком на то, что и на других театрах геополитического противостояния их можно заставить отступать.

Так почему бы не попробовать?

Александр Краев, Telegram

