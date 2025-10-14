В России сорвали сроки строительства танкеров и судов 14.10.2025, 11:32

Северный морской путь под угрозой.

Минтранс России предложил перенести на март 2028 года введение ограничений, в соответствии с которыми перевозка углеводородов и угля по Северному морскому пути должна будет осуществляться только судами российской постройки. The Moscow Times.

Согласно первоначальным планам, с 1 марта 2026 года экспортные перевозки нефти, газа, газового конденсата и угля по Севморпути должны были осуществляться исключительно судами, построенными на российских верфях. Однако теперь ведомство предлагает отсрочить введение этих ограничений на два года.

Перенос сроков происходит на фоне регулярного невыполнения целевых показателей по грузоперевозкам через Арктику. В 2024 году по Северному морскому пути было перевезено 38 млн тонн грузов — более чем вдвое меньше, чем требовал указ Путина 2018 года, устанавливавший цель в 80 млн тонн к 2024 году.

К сентябрю 2024 года «Росатом» снизил прогноз по перевозкам через СМП до 117 млн тонн к 2030 году, хотя первоначально планировалось достичь 200 млн тонн. Сам Путин в марте оценивал перспективы более осторожно — в 70-100 млн тонн к 2030 году.

Основной проблемой развития Северного морского пути остается острая нехватка специализированного флота. Из требуемых 57 судов в настоящее время имеется только 27. Санкции, отрезавшие Россию от западных технологий, усугубляют ситуацию — старые суда приходится списывать, а строительство новых постоянно задерживается.

По оценкам аналитиков N.Trans Lab, к 2030 году в эксплуатации может остаться не более пяти мощных атомных ледоколов, что сделает невозможным обеспечение круглогодичной навигации по СМП.

На совещании с правительством в конце марта Путин констатировал, что, несмотря на годы обсуждений, модель развития Северного морного пути до сих пор не разработана, а ключевые инфраструктурные решения не приняты.

