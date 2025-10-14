«А рыбок нужно регистрировать?» 5 14.10.2025, 11:32

В соцсети обсуждают штрафы, о существовании которых многие не догадываетесь.

В TikTok разгорелось обсуждение из-за требования чиновников, по которому владельцы собак и котов в квартире должны их зарегистрировать, иначе можно получить штраф. Также некоторые люди рассказывали в соцсети о налоге для владельцев собак. Опубликованное видео об этом сборе уже собрало больше 1,3 млн просмотров, пишет «Зеркало».

О каких штрафах речь

Главное управление юстиции Гомельского облисполкома сообщило, что владельцы собак и котов должны зарегистрировать этих животных после их появления в квартире или доме. На это дается три дня. Регистрацию можно пройти через «одно окно» местного исполкома либо в ЖЭС. При себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность. Как сообщается, это предусмотрено Правилами содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах (пункт 9).

Регистрируют животных бесплатно в течение одного рабочего дня.

«Нарушение правил (ст. 16.30 КоАП Республики Беларусь) содержания собак и кошек влечет предупреждение или наложение штрафа в размере до 15 базовых величин (на сегодня это 630 рублей. — Прим. ред.). То же нарушение, повлекшее причинение вреда здоровью людей или имуществу, влечет наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин (от 420 до 1260 рублей. — Прим. ред.), или общественные работы, или административный арест», — предупредило Главное управление юстиции Гомельского облисполкома.

Что об этих штрафах говорят белoрусы

В TikTok под постом с рассказом об этой ответственности для владельцев собак и котов возникло весьма активное обсуждение. Вот некоторые комментарии:

«Мой кот — тунеядец, он не работает. Может, за него еще штраф платить?»

«А многодетным семьям льготы будут?»

«А рыбок нужно регистрировать?»

«У меня в тамбуре паучок висит, мы его любим. Мне тоже его регистрировать?»

«Попугая нужно регистрировать, кто знает?»

«Слава Богу, когда приходят гости, кошка прячется на два дня — налоги не хочет платить».

«У меня кошке 15 лет. А пенсионные льготы есть?»

«ЖКХ пусть займутся своими обязанностями!»

«С каждым днем жизнь интереснее».

«А после смерти справка нужна?»

Один из комментаторов вспомнил, что в Беларуси существует налог для владельцев собак, которым больше трех месяцев. Его надо вносить один раз в квартал. При этом собаку нужно зарегистрировать. Это можно сделать в службе «одно окно» районных и городских исполкомов, в столице — администраций районов. Счет за содержание собаки выставляют в жировках на оплату коммунальных услуг.

Этот налог подняли в этом году до 13 рублей (было 11,9 рубля). При этом за потенциально опасные породы собак налог увеличили до 63 рублей (ранее — 59,6 рубля).

За неуплату налога за владение собаками, как и любого другого налога, могут выписать штраф — до 15 базовых величин, или 630 рублей, если не зарегистрировать питомца и не внести сбор.

