14 октября 2025, вторник, 12:02
Россияне атаковали дронами и артиллерией гуманитарный конвой ООН

  • 14.10.2025, 11:46
  • 1,070
Россияне атаковали дронами и артиллерией гуманитарный конвой ООН

Удар нанесен по грузовикам с маркировкой WFP.

Российские оккупанты утром 14 октября атаковали грузовики Организации Объединенных Наций в Херсонской области Украины, которые принадлежали Управлению по координации гуманитарных дел. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет New Voice.

По его словам, грузовики гуманитарной миссии попали под обстрел в Белозерской громаде. Россияне прицельно били по ним из дронов и артиллерии.

Четыре грузовика с маркировкой WFP, везущие помощь населению, попали под удар. В результате один транспорт сгорел, еще один получил серьезные повреждения, а два других смогли вырваться из-под ударов. Пострадавших нет.

«Сегодня „вторая армия“ мира победила несколько тонн „гуманитарки“. Террористы — больше тут сказать нечего», — написал Прокудин.

WFP — всемирная продовольственная программа, звено Организации Объединенных Наций по вопросам оказания продовольственной помощи, крупнейшее подразделение гуманитарной помощи.

