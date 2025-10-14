Россияне атаковали дронами и артиллерией гуманитарный конвой ООН
- 14.10.2025, 11:46
Удар нанесен по грузовикам с маркировкой WFP.
Российские оккупанты утром 14 октября атаковали грузовики Организации Объединенных Наций в Херсонской области Украины, которые принадлежали Управлению по координации гуманитарных дел. Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, пишет New Voice.
По его словам, грузовики гуманитарной миссии попали под обстрел в Белозерской громаде. Россияне прицельно били по ним из дронов и артиллерии.
Четыре грузовика с маркировкой WFP, везущие помощь населению, попали под удар. В результате один транспорт сгорел, еще один получил серьезные повреждения, а два других смогли вырваться из-под ударов. Пострадавших нет.
«Сегодня „вторая армия“ мира победила несколько тонн „гуманитарки“. Террористы — больше тут сказать нечего», — написал Прокудин.
WFP — всемирная продовольственная программа, звено Организации Объединенных Наций по вопросам оказания продовольственной помощи, крупнейшее подразделение гуманитарной помощи.