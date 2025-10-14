Водитель BMW наехал на дорожный знак и съехал в кювет
- 14.10.2025, 11:52
Смертельное ДТП произошло на трассе М4.
Авария произошла сегодня, 14 октября, около 07:00 на 26-м км трассы М4 (Минск — Могилев). Все закончилось трагично: в результате ДТП водитель от полученных травм погиб на месте.
— 25-летний водитель BMW, по предварительной информации, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, наехал на дорожный знак, далее съехал в правый по ходу движения кювет, где опрокинулся, — сообщает ГАИ Минской области.