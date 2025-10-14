На российской подлодке, всплывшей у берегов Франции, может начаться пожар 8 Иван Яковина

14.10.2025, 11:57

2,816

Характер повреждений не позволяет провести ремонт в открытом море.

Неисправная российская подводная лодка «Новороссийск» аварийно всплыла у берегов Бретани. Французы сразу направили к ней свой фрегат для наблюдения. У лодки, которая изначально была на боевом дежурстве в Средиземном море, прохудились топливные баки, и дизель стал заливать внутренние помещения.

Характер повреждений не позволяет провести ремонт в открытом море, но добраться в док лодка не может, так как расплескала все топливо. Кроме того, в любой момент на ней может начаться пожар - дизель и его пары там повсюду.

Даже интересно, чего с ней будут делать теперь. Но еще интереснее, сможет ли до нее оперативно добраться какой-нибудь добрый украинский дрон. Цель очень жирная.

Иван Яковина, «Фейсбук»

