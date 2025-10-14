Ученые развеяли несколько мифов о собаках 14.10.2025, 12:37

Собаки видят цвета, но их интересует совсем другое.

Несмотря на то, что ученые уже давно занимаются изучением когнитивных функций собак, их зрение начали изучать совсем недавно. В результате существует множество заблуждений о том, что видят собаки, а что нет.

«Собаки видят цвета окружающего мира, он не черно-белый для них, как думаю многие люди», - говорит исследователь из Лаборатории собак Брауновского университета Мадлен Х. Пелгрим.

Все дело в том, что собаки – дихроматы, то есть в их глазах всего две цветовые колбочки. В это же время в человеческих глазах три цветовых колбочки. Поэтому люди могут видеть красный, желтый, синий цвета, а также весь спектр между ними, к примеру, оранжевый или зеленый. Тогда как колбочки собак могут воспринимать только желтый и синий, потому как у них нет средневолновых колбочек, способных воспринимать зеленый, пишет Discover.

Собаки достаточно хорошо видят днем, и даже могут использовать цветовые подсказки. Но зрение у этих животных не такое острое, как у людей.

«Мы знаем, что острота зрения у собак хуже, чем у людей», - говорит Пелгрим.

Несмотря на то, что зрение у собак менее острое, они все равно используют его, чтобы сосредотачиваться на важных для них объектах.

В одном из исследований ученые надели на 11 собак очки с устройством отслеживания движения глаз. В группу вошли пять метисов, два золотистых ретривера, один австралийский лабрадудль и одна миниатюрная американская овчарка.

Далее собак выгуливали по заданному маршруту, а устройства в целом зафиксировали более 20 тыс. взглядов. После того, как из общего числа были вычтены взгляды, связанные с обнюхиванием, выборка сократилась до 11 698.

Результаты показали, что собаки концентрировали зрение на то, что сами считали интересным. Чаще всего животные смотрели на людей, растения, транспорт и перед собой.

«Теперь мы знаем, какой процент времени они смотрят на землю перед собой. Это не сильно отличается от взглядов людей», - говорит Пелгрим.

Собаки считали интересным очень разные объекты. К примеру, во время эксперимента одна собака была очарована автобусом, который курсировал по кампусу Университета Брауна.

«Каждый раз, когда мимо проезжал автобус, собака была им очарована. Другой же щенок вообще не обращал никакого внимания на автобус, он даже не смотрел на него», - рассказывает исследовательница.

Но почти все собаки имели один общий интерес – к людям. Во время этого эксперимента собакам позволили свободно гулять, чтобы посмотреть, на что собаки предпочитают смотреть.

Собаки, участвовавшие в исследовании, не только находили людей интересными, но и по-разному смотрели на разных людей.

