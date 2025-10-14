Нацбанк недавно объявил, что хочет ввести запрет по некоторым платежам
- 14.10.2025, 12:50
Регулятор снова высказался о регулировании этого рынка.
В Беларуси намерены отрегулировать рынок криптовалют. Это собираются сделать в том числе для того, что эффективно противодействовать мошенникам в этой сфере, сообщает Нацбанк. Ранее регулятор анонсировал, что хочет ввести запрет на использование криптовалюты в качестве средства платежа.
Нацбанк устроил совещание с представителями банков и участниками крипторынка. На нем среди прочего обсуждали предотвращение несанкционированных платежных операций и вывода похищенных денежных средств через крипторезидентов.
«Крипторынок растет и Нацбанк за его дальнейшее развитие, поэтому подходы к решению проблемы фрода должны быть выработаны совместными усилиями», — отметил первый зампреда Александр Егоров.
Как сообщает пресс-служба Нацбанка, «участники пришли к единому мнению о необходимости выработки комплексного решения по эффективному противодействию мошенническим схемам с криптовалютами». «По результатам совещания определены основные подходы в этом направлении, а также принято решение о создании соответствующей рабочей группы», — сообщил регулятор.
Напомним, ранее глава Нацбанка Роман Головченко в июле этого года заявлял, что регулятор хочет ввести изменения в законодательство, которое регулирует деятельность с криптоактивами. «Четко определить их (криптовалют. — Прим. ред.) место в системе гражданских прав, однозначно установить запрет на использование в качестве средства платежа, оптимизировать требования к профильному бизнесу, сформировать должные механизмы защиты его клиентов», — сообщали ранее в Нацбанке.