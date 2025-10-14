Путина предупредили 1 Вадим Денисенко

14.10.2025, 12:54

Кратко о Tomahawk.

Россияне сделали несколько истерических заявлений о Tomahawk: Медведев всех пугал «грязной бомбой», а Песков — остановился в шаге от Третьей мировой.

Итак, если коротко, что это значит.

Если мы идем по аналогии со всеми предыдущими событиями, разрешение американцев на определенный тип оружия открывает возможность получения европейских аналогов (в этом конкретном случае речь теоретически может идти о TAURUS).

Россияне абсолютно правы, когда говорят, что Tomahawk вряд ли может изменить ход войны на поле боя. Но Tomahawk, которые не сможет останавливать российская ПВО, создают угрозу того, что Украина может, как минимум, частично остановить экспорт российской нефти. В течение месяца Украина нанесла два удара по портам Усть-Луг и Приморск, а также перекачивающим станциям. Это, похоже, была демонстрация того, что американцы могут снять запрет на удары по этим объектам (подчеркиваю, не сняли, а могут снять).

Украина, конечно, при этом очень рискует, ведь это приведет к массированным ударам по экспортной инфраструктуре портов Большой Одессы.

При этом в Вашингтоне похоже считают, что страх получения Tomahawk может работать сам по себе. В конце концов, Tomahawk — это не только и не столько об Украине, сколько предупреждение: попытаетесь что-то сделать в военном плане со странами НАТО, как минимум, получите уничтожение всей инфраструктуры нефтяного экспорта. И, повторюсь, россияне знают, что ничего здесь не смогут противопоставить.

Я остаюсь на позициях, что РФ не может сейчас вступать в войну со странами НАТО. Они к этому не готовы, что косвенно показывает комплементарность заявлений Путина по поводу Трампа (на «Валдае» он семь раз упомянул президента США).

Пока история о Tomahawk — это часть гибридной войны США против России по принуждению к переговорам.

К сожалению, россияне попытаются разыгрывать игру: мы не нападаем на НАТО, а вы (американцы) пока даете нам (россиянам) возможность воевать в Украине. Поэтому формула «переговоры после прекращения огня» остается нашей главной целью.

Вадим Денисенко, «Фейсбук»

