Житель Шклова возмутился в соцсети оценке за домашку по математике с правильным ответом

Житель Шклова возмутился в соцсети оценке за домашку по математике с правильным ответом2
- 14.10.2025, 13:10
- 1,298
Что не так?
Видео с возмущенным вопросом к учителям от дяди третьеклассника из Шклова набрало десятки тысяч просмотров в TikTok. Причина — спорная, по мнению родственника, оценка за домашнюю работу по математике, где при правильном ответе и аккуратном почерке балл снизили из-за расположения цифр, пишет «Могилев Онлайн».
Домашнее задание детей — то, над чем нередко «зависают» и родители. Особенное недоумение у отдельных родителей могут вызывать оценки учителей. Так, например, недавно в TikTok вирусилось видео от могилевчанки, которая возмущалась снижению оценок из-за почерка.
На этот раз в соцсети «залетел» видеоролик родителя из Шклова.
@pro100ger #беларусь🇧🇾 #школа ♬ оригинальный звук - серёга
Мужчина обратил внимание на оценку, которую учитель поставил его племяннику-третьекласснику за домашнюю работу. Несмотря на аккуратный почерк и правильный ответ в задаче, вместо желанной «десятки» ребенок получил «восьмерку». Причиной снижения оценки, судя по исправлениям красной ручкой, стало неверное расположение цифр во время умножения.
«У меня вопрос к учителям: где ваша логика? Что он сделал неправильно?» — возмутился автор видеоролика с ником pro100ger в TikTok.
За сутки ролик собрал свыше 135 тысяч просмотров и более 640 комментариев. Пользователи соцсети, как водится, разделились на два противоположных лагеря. Одни комментаторы упрекали учителя в некомпетентности, другие вступились за него и попытались обосновать, почему он снизил оценку.