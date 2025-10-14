Житель Шклова возмутился в соцсети оценке за домашку по математике с правильным ответом 2 14.10.2025, 13:10

1,298

Что не так?

Видео с возмущенным вопросом к учителям от дяди третьеклассника из Шклова набрало десятки тысяч просмотров в TikTok. Причина — спорная, по мнению родственника, оценка за домашнюю работу по математике, где при правильном ответе и аккуратном почерке балл снизили из-за расположения цифр, пишет «Могилев Онлайн».

Домашнее задание детей — то, над чем нередко «зависают» и родители. Особенное недоумение у отдельных родителей могут вызывать оценки учителей. Так, например, недавно в TikTok вирусилось видео от могилевчанки, которая возмущалась снижению оценок из-за почерка.

На этот раз в соцсети «залетел» видеоролик родителя из Шклова.

Мужчина обратил внимание на оценку, которую учитель поставил его племяннику-третьекласснику за домашнюю работу. Несмотря на аккуратный почерк и правильный ответ в задаче, вместо желанной «десятки» ребенок получил «восьмерку». Причиной снижения оценки, судя по исправлениям красной ручкой, стало неверное расположение цифр во время умножения.

«У меня вопрос к учителям: где ваша логика? Что он сделал неправильно?» — возмутился автор видеоролика с ником pro100ger в TikTok.

За сутки ролик собрал свыше 135 тысяч просмотров и более 640 комментариев. Пользователи соцсети, как водится, разделились на два противоположных лагеря. Одни комментаторы упрекали учителя в некомпетентности, другие вступились за него и попытались обосновать, почему он снизил оценку.

