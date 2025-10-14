закрыть
В Латвии хоккеисты устроили массовую драку из-за русского языка

  • 14.10.2025, 13:19
Видеофакт.

Игроки и тренеры любительских латвийских хоккейных клубов «Приедайне» и «Кекава» устроили драку во время матча.

По словам игрока «Приедайне» Дениса Бенке, конфликт начался после того, как тренер соперников Матисс Рибкинскис сказал ему убираться из Латвии. При этом сам Рибкинскис заявил, что его возмутило то, что соперники на протяжении всей игры грубо общались на русском языке.

По итогам инцидента нескольких хоккеистов дисквалифицировали до конца сезона.

