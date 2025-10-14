закрыть
14 октября 2025, вторник, 13:32
СМИ: США давят на Мерца, чтобы тот передал Украине ракеты Taurus

  • 14.10.2025, 13:28
СМИ: США давят на Мерца, чтобы тот передал Украине ракеты Taurus
Фото: AFP

Уже есть определенные сдвиги.

Президент США Дональд Трамп приближается к принятию решения о поставках Киеву крылатых ракет «Томагавк», и его шаг стратегически рассчитан не только на усиление обороны Украины, но и на то, чтобы поощрить последовать этому примеру нерешительных европейских союзников. Речь идет, в частности, о Германии и ее ракетах Taurus.

Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на осведомленные источники.

Отмечается, что это давление уже приводит к определенным дипломатическим сдвигам, ведь канцлер Германии Фридрих Мерц объявил в понедельник, что поговорит с Трампом о «совместных усилиях, направленных также на то, чтобы помочь прекратить войну в Украине».

«Кульминацией этого стратегического маневра станет встреча на высшем уровне в Вашингтоне. Президент Украины Владимир Зеленский должен посетить Трампа в Белом доме в пятницу в рамках поездки, сосредоточенной на обеспечении критически важных возможностей», — говорится в статье.

Один из источников также рассказал изданию, что визит Зеленского в США будет посвящен еще и обсуждению потенциальной роли Украины во внутренней стратегии противоракетной обороны Соединенных Штатов.

