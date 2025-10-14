«Белавиа» запускает прямые рейсы из Минска на два курорта Таиланда 1 14.10.2025, 13:50

С января.

С января авиакомпания «Белавиа» расширяет маршрутную сеть и открывает прямое сообщение с Таиландом. Минск будет напрямую соединен с двумя популярными курортами — Паттайей и Пхукетом.

С 8 января стартуют рейсы Минск — Паттайя (аэропорт Утапао) и обратно. «Этот курорт известен не только белоснежными пляжами, но и насыщенной ночной жизнью: клубами, барами, ресторанами и смотровыми площадками. Удобное расположение позволяет легко добраться до Бангкока всего за пару часов», — говорится в сообщении авиакомпании.

С 11 января стартуют рейсы из Минска в Пхукет — «тропический рай с колоритными рынками, живописными пляжами и богатой культурой, привлекающей туристов со всего мира», отмечают в «Белавиа».

Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10−11 дней. Время в пути составит около 10 часов по маршруту туда и 11 часов — обратно.

Билеты доступны в составе туристических пакетов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com