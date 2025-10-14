«Белавиа» запускает прямые рейсы из Минска на два курорта Таиланда

«Белавиа» запускает прямые рейсы из Минска на два курорта Таиланда1
- 14.10.2025, 13:50
С января.
С января авиакомпания «Белавиа» расширяет маршрутную сеть и открывает прямое сообщение с Таиландом. Минск будет напрямую соединен с двумя популярными курортами — Паттайей и Пхукетом.
С 8 января стартуют рейсы Минск — Паттайя (аэропорт Утапао) и обратно. «Этот курорт известен не только белоснежными пляжами, но и насыщенной ночной жизнью: клубами, барами, ресторанами и смотровыми площадками. Удобное расположение позволяет легко добраться до Бангкока всего за пару часов», — говорится в сообщении авиакомпании.
С 11 января стартуют рейсы из Минска в Пхукет — «тропический рай с колоритными рынками, живописными пляжами и богатой культурой, привлекающей туристов со всего мира», отмечают в «Белавиа».
Рейсы будут выполняться с периодичностью раз в 10−11 дней. Время в пути составит около 10 часов по маршруту туда и 11 часов — обратно.
Билеты доступны в составе туристических пакетов.