В Гомеле главврача и еще 48 медиков заставили возместить ущерб за фиктивную вакцинацию от ковида 14.10.2025, 14:08

Прививки «делали» даже умершим.

В Гомеле завершилось судебное разбирательство по делу о незаконном списании вакцин от коронавируса. Основанием для иска прокурора стал ущерб, причиненный одной из городских поликлиник, где медицинские работники задним числом оформляли якобы использование вакцин от COVID-19.

Часть доз была списана фиктивно — без проведения реальных прививок, сообщили в прокуратуре, пишет «Зеркало».

Как установил Комитет госконтроля Гомельской области, нарушения происходили с января 2022 по декабрь 2024 года. В ходе внеплановой проверки специалисты обнаружили многочисленные факты внесения в отчетность заведомо ложных сведений: в списках значились люди, якобы прошедшие вакцинацию по нескольку раз, причем среди них оказались даже умершие. Некоторые граждане, указанные как привитые, подтвердили, что никаких профилактических мероприятий против ковида им не проводили.

Согласно внутренним процедурам, списки вакцинированных формировали на терапевтических участках и передавали в процедурные кабинеты. Там данные заносили в журналы и направляли завотделением профилактики, который составлял ежемесячные отчеты об использовании препаратов. Эти документы подписывала главная медсестра и утверждал главврач. Именно на основании этих отчетов бухгалтерия производила списание вакцин как использованных. Однако проверки показали, что реального контроля за расходованием препаратов никто не осуществлял.

В результате фиктивного списания образовался ущерб на сумму свыше 190 тысяч рублей. Прокурор Гомеля обратился в суд с требованием взыскать средства с виновных сотрудников поликлиники. Ответчиками по делу стали 49 человек, включая главврача, его заместителя, заведующих отделениями, врачей общей практики, главную медсестру и других медсестер.

Новобелицкий районный суд Гомеля удовлетворил иск частично, учитывая имущественное положение работников. С них в пользу медицинского учреждения взыскано более 185 тысяч рублей. Решение суда вступило в законную силу.

