Разведка Британии назвала масштабы потерь России в 2025 году 14.10.2025, 14:14

3,170

Цифра шокирует.

Британская разведка считает, что по состоянию на 2025 год российская армия потеряла более 300 тысяч военных убитыми и ранеными.

Об этом говорится в обзоре разведки от 14 октября.

Британские разведчики считают, что российские потери в живой силе за 2025 год составили примерно 332 тысячи. Также они считают, что Россия могла потерять примерно 1 млн 118 тысяч военных за всё время полномасштабного вторжения.

В анализе отметили, что среднесуточные потери России в сентябре 2025 года составили 950 человек, что является «умеренным увеличением по сравнению со среднесуточными потерями России в августе 2025 года».

Также аналитики отметили, что зарегистрированный уровень потерь России уменьшался ежемесячно с марта 2025 года по август 2025 года. Однако в октябре 2025 года уровень потерь России постоянно рос, превышая 1000 потерь ежедневно с 5 по 12 октября.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 October 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/tcIwDmTysn#StandWithUkraine pic.twitter.com/w6NOlo1Nq5 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 14, 2025

