14 октября 2025, вторник, 15:05
Российский миллиардер Дерипаска предложил обвалить рубль

  • 14.10.2025, 14:37
Олег Дерипаска

До 105 за доллар.

Для резкого ускорения российской экономики необходимо обвалить курс рубля, считает миллиардер Олег Дерипаска.

По мнению бизнесмена, которое он высказал в Telegram, необходимый экономике курс составляет 105 рублей за доллар.

С дешевым рублем, как считает Дерипаска, в России начнет бурно развиваться автопром, который после начала войны и введения западных санкций падал до уровней СССР времен Леонида Брежнева.

«В 2024 году в России выпустили всего 1,073 млн автомобилей, включая грузовые и автобусы. В Китае за тот же период — 31 млн. К 2030 году, по прогнозам экспертов, КНР будет экспортировать 10 миллионов автомобилей в год. В России же — обратная динамика: только за январь–август 2025 года производство автобусов снизилось на 28–37%, грузовиков — почти на треть», — пишет Дерипаска.

По мнению миллиардера, секрет китайского успеха «очень прост». «Китайский путь: ставки по долгосрочным кредитам — 4%, курс — 105 ₽/$. И через четыре года у вас отрасль с 1,2 млн высокооплачиваемых рабочих мест, дополнительный рост ВВП на 2% в год», — пояснил Дерипаска.

По мнению бизнесмена, который помимо алюминиевого гиганта «Русал» владеет группой ГАЗ, обвал рубля и дешевые кредиты позволят России научиться производить машины, которые будут продаваться не только внутри страны, но за рубежом. Экспорт может достичь 1 млн авто ежегодно на $25 млрд, обещает Дерипаска.

