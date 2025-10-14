В Жилищный кодекс внесут важные поправки 1 14.10.2025, 14:45

Они позволят новому собственнику выселить прежних жильцов.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства подготовило проект изменений, которые планируется внести в Жилищный кодекс. В частности, ведомство предлагает прописать в кодексе возможность выселения бывших жильцов при продаже и опубликован для общественного обсуждения на «правовом форуме» Беларуси.

В нем прописано, что если члены и бывшие члены семьи прежнего собственника жилого помещения, имевшие в нем право владения и пользования, дали согласие на его продажу или залог, то в случае отказа освободить помещение новый собственник может выселить их по суду. Причем без предоставления другого жилья.

Исключение составляют случаи, если их право на проживание прописано в договоре об отчуждении или залоге жилья.

Аналогично новый собственник, получивший дом или квартиру по наследству, может получить право выселить нынешних и бывших членов семьи бывшего владельца. Здесь, правда, также будут исключения.

Например, если право на их проживание закреплено брачным договором или письменным соглашением о порядке пользования жилым помещением, заключенными с прежним собственником, то выселить наследник их не сможет. Но при этом им придется нести расходы, например, по содержанию, ремонту и обслуживанию жилья.

