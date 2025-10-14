закрыть
FT: Путина можно остановить

  • 14.10.2025, 15:02
  • 1,330
FT: Путина можно остановить
Коллаж: nv.ua

Необходимо пресечь «отмывание» российских доходов.

Западные санкции против России не достигнут цели, пока остается лазейка для нефтеперерабатывающих заводов в Индии, Турции и Китае, которые продолжают перерабатывать российскую нефть. Именно через них Кремль сохраняет ключевой источник доходов, подпитывающий войну против Украины, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Нефть и газ обеспечивают почти четверть военного бюджета России. В 2024 году нефтяные доходы выросли на 25% и превысили $108 млрд. Китай, Индия и Турция с 2023 года купили российской нефти почти на $380 млрд, давая Путину возможность финансировать войну стоимостью около $1 млрд в день.

Введенный G7 потолок цен на нефть в $60 за баррель оказался неэффективным: до 75% российского экспорта обходят ограничения через «теневой флот» старых танкеров, фиктивные компании и страховые схемы. Даже после снижения потолка до $47,6 Россия продолжает продавать нефть выше этой цены.

Необходимо нацелиться на крупнейшие НПЗ, перерабатывающие российскую нефть — индийские комплексы Jamnagar и Vadinar, турецкие Star и Tüpraş, а также крупные китайские заводы. «Запад должен поставить им выбор: либо прекращаете сотрудничество с Россией, либо теряете доступ к западным финансам, страховке и перевозкам», — говорится в материале.

Речь не о наказании Индии или Турции, а о пресечении «отмывания» российских доходов. Вторичные санкции должны распространяться не только на Москву, но и на банки и судоходные компании, участвующие в незаконной торговле.

Если такие меры будут усилены, Россия будет вынуждена продавать нефть с огромными скидками — по $20–30 за баррель, что может сократить ее доходы на три четверти. Это лишит Кремль финансового кислорода и приблизит конец войны.

