Белорусов ждут перебои в работе банковских карт
- 14.10.2025, 15:36
В ночь на 17 октября.
Владельцы банковских карт в Беларуси могут столкнуться с временными неудобствами при оплате покупок и снятии наличных. Причиной станут плановые технологические работы, которые проведет в ночь на 17 октября Банковский процессинговый центр.
С 03:20 до 06:30 возможны кратковременные сбои в работе карт платежной системы «Белкарт», сообщает БелТА со ссылкой на заявление оператора. Это означает, что в указанный период транзакции могут не проходить с первого раза или будут временно недоступны. На это время лучше иметь при себе альтернативный способ оплаты, например, необходимую сумму наличными, чтобы избежать неприятных ситуаций у кассы.
Подобные технологические окна являются стандартной практикой для поддержания и модернизации банковской инфраструктуры.