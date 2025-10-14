закрыть
14 октября 2025, вторник, 15:49
Белорусов ждут перебои в работе банковских карт

  • 14.10.2025, 15:36
Белорусов ждут перебои в работе банковских карт

В ночь на 17 октября.

Владельцы банковских карт в Беларуси могут столкнуться с временными неудобствами при оплате покупок и снятии наличных. Причиной станут плановые технологические работы, которые проведет в ночь на 17 октября Банковский процессинговый центр.

С 03:20 до 06:30 возможны кратковременные сбои в работе карт платежной системы «Белкарт», сообщает БелТА со ссылкой на заявление оператора. Это означает, что в указанный период транзакции могут не проходить с первого раза или будут временно недоступны. На это время лучше иметь при себе альтернативный способ оплаты, например, необходимую сумму наличными, чтобы избежать неприятных ситуаций у кассы.

Подобные технологические окна являются стандартной практикой для поддержания и модернизации банковской инфраструктуры.

