Россияне cтали массово экономить на еде 14.10.2025, 15:40

Из-за обвала доходов и роста цен жители России массово отказываются от привычных продуктов.

Российские потребители переходят на сберегательную модель поведения и экономят в том числе на продуктах питания, сообщили «Коммерсанту» источники на рынке розницы, в том числе в федеральных торговых сетях.

По словам одного из собеседников издания, из-за «экономических реалий» ритейлеры испытывают проблемы с продажами и вынуждены сдерживать цены «на полке». Это, в свою очередь, приводит к падению рентабельности: в этом году у крупнейших розничных сетей она может опуститься до исторического минимума — 1,7–1,9%, по прогнозу «Infoline-Аналитики».

«Сегодня продажи в штуках сокращаются», — подтверждает проблемы на рынке прододовольствия Дмитрий Востриков, исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз», куда входят более 450 производителей и поставщиков продуктов питания.

Чтобы сэкономить на еде, потребители все чаще наведываются в жесткие дискаунтеры, которые продают самые дешевые товары с максимальным скидками. Выручка таких магазинов («Светофор», «Чижик», «Доброцен») выросла на 27% год к году — рекордно среди всех продуктовых ритейлеров, согласно статистике Infoline.

Из-за инфляции, которая даже по официальным данным с начала войны превысила 40%, две трети потребителей стараются найти скидки и акции, а 58% сознательно отказываются от определенных товаров, которые приобретали раньше, показало исследование «Ромира». Помимо этого, 57% пытаются найти аналоги в более низких ценовых категориях, а около половины выбирают для покупок магазины низких цен или вовсе стараются пореже ходить за покупками.

В этой ситуации федеральные торговые сети стали предлагать поставщикам компенсировать недополученный розницей доход, пишет «Коммерсант». Речь может идти о необходимости согласиться со штрафами, снизить цены, предоставить скидки или провести иные выплаты, отметили в Палате поставщиков. При этом размер компенсаций варьируется от одного до сотен миллионов рублей.

Председатель президиума АКОРТ Станислав Богданов говорит, что поставщики могут отказаться от требований торговых сетей, но для них это чревато сокращением ассортимента на полке или полным разрывом отношений с ритейлером. «С учетом долей лидеров рынка быстро найти альтернативные пути продажи почти невозможно», — подчеркнул источник «Коммерсанта» среди поставщиков.

При этом ритейлеры чаще ведут переговоры с поставщиками продуктов из базовой корзины, сказал другой собеседник «Ъ». По его словам, если товар не обеспечивает минимальную рентабельность, целесообразность его присутствия на полке снижается.

