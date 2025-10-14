«Белорусам остается только надеяться, что пролетит мимо» 14.10.2025, 15:54

1,294

Власти Беларуси скрывают инциденты с дронами, потому что не могут обеспечить безопасность людей.

Директор института «Палітычная сфера» Андрей Казакевич в комментарии «Салідарнасці» — о реакции властей на падение и взрыв дрона в Брагинском районе.

— Обычная стратегия белорусских властей — именно замалчивать подобные события, — отметил Казакевич, почему чиновники скрыли от всех инцидент с дронами на Брагинщине. — Наверное, стратегия белорусских властей построена на том, чтобы не поднимать паники, а потому и не информировать.

Потому что у них нет каких-то возможностей обеспечить безопасность. Хотелось бы, чтобы была налажена какая-то система оповещения о воздушной тревоге.

Но так как пока ее нет, лучше вообще молчать и надеяться, что удастся избежать трагедии. В конце концов, территория там не густонаселенная, авось пронесет.

Но даже если что-то произойдет, от общества все равно постараются скрыть, даже применяя угрозы, чтобы ограничить распространение информации.

Если скрыть не удастся, думаю, попробуют объяснить каким-то другим образом, допустим, газ взорвался. Мы же видели, например, как в России долгое время взрывы на нефтебазах объясняли неосторожностью при курении.

В случае, если, как и там, скрывать уже будет невозможно, могут пойти другим путем и попытаются сделать из подобного инцидента историю про украинскую агрессию, мол, смотрите, на что украинские нацисты готовы.

— А сами местные жители могут что-то предпринять для своего спасения, например, уехать из этого района?

— Уезжать нужно куда-то. Это могут сделать единицы. Посмотрите, в Украине есть программы отселения, по которым предоставляют жилье, и все равно люди остаются даже в зонах военных действий.

