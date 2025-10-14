Министры обороны НАТО соберутся в Брюсселе
- 14.10.2025, 15:56
Стали известны ключевые темы обсуждений.
Завтра, 15 октября, министры обороны стран НАТО встретятся в Брюсселе. Они обсудят усиление сдерживания и обороны Альянса, опираясь на решения, принятые на саммите в Гааге, а также дальнейшую поддержку Украины.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал чиновник НАТО.
Эта встреча министров НАТО станет первой после саммита лидеров стран-членов Альянса в Гааге в июне этого года.
Они обсудят прогресс в реализации новых целей НАТО, чтобы обеспечить наилучшее оснащение вооруженных сил и их готовность защищать граждан.
Министры также подытожат коллективную позицию сдерживания и обороны и меры, принятые для ее дальнейшего укрепления. Они также обменяются мнениями относительно реализации миссий и операций НАТО, в частности «Восточный страж», «Балтийский страж», КФОР и миссия НАТО в Ираке.
Кроме того, они обсудят вопрос дальнейшей поддержки Украины, безопасность которой тесно связана с безопасностью НАТО. Он будет подниматься на заседании Совета НАТО-Украина с участием министра обороны Украины Дениса Шмыгаля и Верховного представителя ЕС Каи Каллас.
Чиновник НАТО отметил продолжение усилий с целью прекращения войны против Украины и обеспечения справедливого и длительного мира.
По его словам, чрезвычайно важным является получение Украиной срочной военной помощи, необходимой для обороны сегодня и сдерживания будущей агрессии.
НАТО играет ключевую роль в координации этой помощи, в частности через командование в Висбадене (Программа НАТО по безопасности и обучения для Украины, NSATU) и через Приоритетный перечень потребностей Украины (PURL).
После встречи министров обороны стран НАТО в штаб-квартире НАТО состоится заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, организованное Германией и Великобританией.