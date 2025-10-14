С картонным пистолетом против Европы Владимир Пастухов

14.10.2025, 16:19

Владимир Пастухов

Путинская амуниция явно не соответствует его амбициям.

Эпоха «Священного союза», когда Россия была, как это принято писать, «жандармом Европы» (хотя мне больше нравится термин «смотрящего за Европой» от имени и по поручению общеевропейской реакции), является, безусловно, для Путина и его клана «золотым стандартом» отношений между Россией и Европой. Короче, были времена, когда не Европа «гнула» Россию под себя, а Россия «выгибала» Европу под свое видение «политического счастья», и многим хочется, чтобы они повторились.

Есть, однако, в правовой теории термин – покушение с негодными средствами. Его применяют тогда, когда метод и орудие преступления, выбранные преступником, очевидно недостаточны для исполнения им своего преступного замысла. Например, нападение на банк с картонным пистолетом явно будет отнесено к подобного рода ситуациям. Так и Путин, если уж и захотел стать новым «жандармом Европы» (хотеть не вредно), то явно зашел «не с той карты».

Оставлю в стороне вопрос о морально-правовой стороне дела – в конце концов, мы живем если и не в век «конца истории», то уж точно в век «конца морали», – но с чисто практической точки зрения война с Украиной, выражаясь словами самого Путина, стала второй крупнейшей геополитической катастрофой России за последние полвека после распада СССР. И сколько бы сейчас сверху не накидывали в Кремле крапленых карт, этот приговор истории останется. Это понимают практически все в путинской элите. Сделать пока ничего не могут, но все понимают.

Войны начинают, более-менее просчитав хотя бы ближайшие последствия. Россия повторила в Украине ту же самую ошибку, которую Германия совершила в России (тогда – СССР) в прошлом веке: рассчитывая на блистательный блицкриг, вляпалась в ресурсную войну с многократно превосходящим ее по этим самым ресурсам противником.

Вспомним показания Риббентропа на Нюрнбергском процессе о причинах поражения Германии: недооценили ярость сопротивления Красной армии, объем помощи ей со стороны Америки и Великобритании и эффективность авиации союзников. Разве нельзя все это с поправкой на время применить к российскому вторжению в Украину?

Путинская амуниция явно не соответствует его амбициям. Человек, который три года не может завоевать две области Украины, вряд ли может надеяться завоевать всю Европу. На что он сейчас рассчитывает? Как смешно и трагично повторяется история: на чудо-оружие и на то, что Рузвельт (Трамп) поссорится со Сталиным (Зеленским), и коалиция распадется. Так и хочется пересмотреть «Семнадцать мгновений весны», но под другим ракурсом.

Да, с помощью Китая он может долго не проигрывать эту войну, но даже с помощью Китая он не может ее выиграть. А значит, время воюет против него. Нет ничего удивительного в том, что он открыл еще один фронт и объявил войну самому времени, собираясь жить вечно.

Зачем? – Неправильный вопрос. Правильный вопрос – Почему? Потому что знает, что с его уходом ЛЮБОЙ его преемник будет сворачивать эту войну. А значит, у него нет и не может быть преемников. Это страшный тупик для страны, для государства и для Путина лично.

Владимир Пастухов, Telegram

