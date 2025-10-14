Под Минском школьница отдала мошенникам все деньги, которые семья откладывала на покупку квартиры
- 14.10.2025, 16:22
Аферисты убедили 15-летнюю девочку, что наличные нужно «задекларировать».
Очередной случай мошенничества произошел в Минском районе. Мошенники убедили школьницу отдать все семейные сбережения под предлогом помощи в декларации денег, пишет pristalica.by.
В милицию жительница агрогородка Лесной обратилась вечером 13 октября. Она рассказала, что ее дочь под предлогом декларирования денежных средств передала мошенникам 44 000 долларов США и 9000 евро, которые семья откладывала на покупку квартиры.
— В ходе разбирательства установлено, что 10 октября 15-летней девочке позвонили неизвестные и убедили «задекларировать» хранящиеся дома наличные. Мошенники еще и помощь свою предложили: деньги заберет курьер и отвезет в соответствующие органы. Последовав указаниям телефонных мошенников, она лично передала курьеру деньги. Мать дочери узнала о произошедшем только спустя два дня, — рассказали подробности в милиции.
Курьера удалось задержать, однако деньги он успел положить на указанный мошенниками криптокошелек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество в особо крупном размере).
Подросток из агрогородка Лесной лишила семью квартиры по телефону - Пристоличье
Очередной случай мошенничества произошел в Минском районе. Мошенники убедили школьницу отдать все семейные сбережения под предлогом помощи в декларации