Кремль подталкивает Европу к новой войне
- 14.10.2025, 16:26
Россия использует целый арсенал инструментов.
Россия уже много лет оказывает давление на Европу — от вторжения в Грузию в 2008 году и аннексии Крыма в 2014-м до войны против Украины и недавних инцидентов с беспилотниками над европейскими странами.
Все эти события — не случайные эпизоды, а части долгосрочного плана Москвы по изменению архитектуры европейской The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).
Главная цель Кремля — пересмотреть послевоенное устройство Европы, вернуть себе сферу влияния и ограничить расширение НАТО. Для этого Россия использует целый арсенал инструментов: военное давление, гибридные атаки и политические провокации.
Арсенал давления Москвы
Кремль применяет несколько подходов одновременно. Военная эскалация — от концентрации войск до вторжения — создает кризисы, заставляющие Запад садиться за стол переговоров. Нарушения воздушного пространства и кибератаки проверяют готовность НАТО реагировать. Энергетическое давление и дезинформация расшатывают единство внутри альянса. Внутри страны противостояние с Западом подается как доказательство силы России и слабости Европы.
Эта тактика — «постоянное испытание» — направлена не на захват, а на истощение противника. Каждая провокация позволяет Кремлю оценить, насколько Европа готова к коллективной защите и насколько быстро может реагировать.
Что ждет Европу?
Эксперты видят три сценария:
1. Новая длительная конфронтация и милитаризация восточного фланга НАТО;
2. «Финляндизация» Украины — нейтральный статус под давлением России;
3. Эскалация из-за ошибки или инцидента, способная перерасти в широкое столкновение.
Ответ Европы — единство и устойчивость
Евросоюз должен ускорить создание общей системы ПВО, выработать коллективные меры против кибератак и диверсий, укрепить энергетическую независимость и промышленную самодостаточность.
Стратегия Кремля системна и рассчитана на изнурение. Противостоять ей можно только сплоченностью. Европа должна доказать, что ее будущее определяется не страхом, а устойчивостью и единством.