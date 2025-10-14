закрыть
14 октября 2025, вторник, 16:40
Кремль подталкивает Европу к новой войне

  • 14.10.2025, 16:26
Кремль подталкивает Европу к новой войне

Россия использует целый арсенал инструментов.

Россия уже много лет оказывает давление на Европу — от вторжения в Грузию в 2008 году и аннексии Крыма в 2014-м до войны против Украины и недавних инцидентов с беспилотниками над европейскими странами.

Все эти события — не случайные эпизоды, а части долгосрочного плана Москвы по изменению архитектуры европейской The Conversation (перевод — сайт Charter97.org).

Главная цель Кремля — пересмотреть послевоенное устройство Европы, вернуть себе сферу влияния и ограничить расширение НАТО. Для этого Россия использует целый арсенал инструментов: военное давление, гибридные атаки и политические провокации.

Арсенал давления Москвы

Кремль применяет несколько подходов одновременно. Военная эскалация — от концентрации войск до вторжения — создает кризисы, заставляющие Запад садиться за стол переговоров. Нарушения воздушного пространства и кибератаки проверяют готовность НАТО реагировать. Энергетическое давление и дезинформация расшатывают единство внутри альянса. Внутри страны противостояние с Западом подается как доказательство силы России и слабости Европы.

Эта тактика — «постоянное испытание» — направлена не на захват, а на истощение противника. Каждая провокация позволяет Кремлю оценить, насколько Европа готова к коллективной защите и насколько быстро может реагировать.

Что ждет Европу?

Эксперты видят три сценария:

1. Новая длительная конфронтация и милитаризация восточного фланга НАТО;

2. «Финляндизация» Украины — нейтральный статус под давлением России;

3. Эскалация из-за ошибки или инцидента, способная перерасти в широкое столкновение.

Ответ Европы — единство и устойчивость

Евросоюз должен ускорить создание общей системы ПВО, выработать коллективные меры против кибератак и диверсий, укрепить энергетическую независимость и промышленную самодостаточность.

Стратегия Кремля системна и рассчитана на изнурение. Противостоять ей можно только сплоченностью. Европа должна доказать, что ее будущее определяется не страхом, а устойчивостью и единством.

