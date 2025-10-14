Зеленский лишил мэра Одессы Труханова украинского гражданства 14.10.2025, 16:32

Геннадий Труханов

Проверка СБУ подтвердила наличие у него российского паспорта.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 октября, заявил, что у некоторых лиц подтверждено наличие российского гражданства.

Зеленский сообщил, что провел совещание по ситуации с безопасностью в некоторых регионах Украины и заслушал доклад руководителя СБУ Василия Малюка по противодействию российским агентурным сетям и коллаборационистам.

«Подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц — подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал», — отметил президент.

В эфире телемарафона Єдині новини со ссылкой на источник в государственной власти сообщили, что Зеленский подписал указы о лишении украинского гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова, бывшего народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина.

Петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства набрала необходимые для рассмотрения 25 000 подписей всего за несколько часов.

Ранее мэр Одессы уверял, что готов пройти любую проверку, в том числе и на полиграфе, чтобы доказать, что не имеет российского гражданства.

В сентябре 2024 года волонтер и блогер Сергей Стерненко заявил, что получил из российских баз данных информацию, подтверждающую наличие у Труханова гражданства РФ.

Стерненко сообщил, что, по его данным, мэр Одессы оформил также российскую банковскую карту. По его информации, это произошло 9 февраля 2022 года — за две недели до полномасштабного вторжения России в Украину.

