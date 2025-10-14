Белоруска помогала мигрантам легализоваться в Украине через брак 3 14.10.2025, 16:39

В итоге потеряла ВНЖ сама.

Государственная миграционная служба Украины на основании информации Службы безопасности Украины аннулировала постоянный вид на жительство в стране гражданке Беларуси, которая выходила замуж за иностранцев из стран «миграционного риска» и таким образом помогала им легализоваться, узнало «Радыё Свабода».

Как стало известно журналистам из источников в правоохранительных органах Украины, белоруску признали угрозой национальной безопасности Украины. Она прошла все этапы судебного обжалования решения миграционной службы, но суд последней инстанции признал законными все постановления, принятые судом первой инстанции. Теперь она должна выехать из Украины, хотя срок действия ее белорусского паспорта истек в 2023 году.

Белоруска в 2018 году, согласно законодательству, обратилась за разрешением на иммиграцию, так как была в браке с гражданином Украины более двух лет. В 2019 году она такое разрешение получила, а на его основании в 2020 году — и постоянный вид на жительство в Украине.

Согласно информации Государственного реестра актов гражданского состояния, в августе 2020 года она вышла замуж за гражданина Нигерии, который на основании этого брака также получил разрешение на иммиграцию и на постоянное жительство в Украине. В январе 2021 года — за гражданина Узбекистана, в мае 2021 года — еще за одного гражданина Нигерии, а в январе 2022 года — также за нигерийца.

Все браки длились 5—6 месяцев и расторгались после того, как супруги белоруски получали постоянную легализацию в Украине. Три ее бывших супруга после получения необходимых документов выехали из Украины, а один до сих пор остается на украинской территории.

В одном из судебных решений по делу белоруски отмечалось, что миграционная служба лишила ее права постоянно жить в Украине на основании «оперативной информации», согласно которой она «причастна к организации и функционированию канала нелегальной иммиграции выходцев из стран так называемого «миграционной риска» и их дальнейшей легализации на фиктивных основаниях на территории Украины».

Судьи пришли к выводу, что гражданка Беларуси выходила замуж за иностранцев «без намерения создать семью, а исключительно для их легализации на территории Украины».

