В Молдове выдвинули кандидата на должность премьера
- 14.10.2025, 16:47
Им стал бизнесмен Александр Мунтяну.
В Молдове официально подтвердили планы по выдвижению на должность премьер-министра бизнесмена Александра Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.
Как сообщает Newsmaker, об этом в своих соцсетях заявил лидер партии президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу.
Гросу отметил, что PAS подождет утверждения Конституционным судом депутатских мандатов, а после первого заседания парламента и формирования фракций партия внесет на рассмотрение кандидатуру Мунтяну.
«Молдове нужны компетентные люди с большим опытом в экономике, которые смогут возглавить процесс интеграции в ЕС и поддерживать экономическое развитие. Спасибо господину Мунтяну, человеку с впечатляющей карьерой, за то, что он согласился помочь стране именно сейчас, когда она в этом особенно нуждается», – отметил Гросу.