закрыть
14 октября 2025, вторник, 17:19
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Молдове выдвинули кандидата на должность премьера

  • 14.10.2025, 16:47
В Молдове выдвинули кандидата на должность премьера

Им стал бизнесмен Александр Мунтяну.

В Молдове официально подтвердили планы по выдвижению на должность премьер-министра бизнесмена Александра Мунтяну, который более 20 лет проживает в Украине.

Как сообщает Newsmaker, об этом в своих соцсетях заявил лидер партии президента Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) Игорь Гросу.

Гросу отметил, что PAS подождет утверждения Конституционным судом депутатских мандатов, а после первого заседания парламента и формирования фракций партия внесет на рассмотрение кандидатуру Мунтяну.

«Молдове нужны компетентные люди с большим опытом в экономике, которые смогут возглавить процесс интеграции в ЕС и поддерживать экономическое развитие. Спасибо господину Мунтяну, человеку с впечатляющей карьерой, за то, что он согласился помочь стране именно сейчас, когда она в этом особенно нуждается», – отметил Гросу.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев