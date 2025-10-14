В Беларуси запретят ИП торговать на маркетплейсах
- 14.10.2025, 17:09
Что надо знать о новых правилах?
Сфера электронной коммерции в Беларуси ожидает очередных изменений – на этот раз они коснутся регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей. В Министерстве экономики объяснили, как будут работать новые правила, пишет Myfin.by.
Как отметили в Минэкономики, согласно постановлению Совмина №457 от 28 июня 2024 года, с 1 января 2026 года индивидуальные предприниматели в Беларуси лишаются права осуществлять оптовую торговлю товарами, в том числе на маркетплейсах.
Ключевым ограничением становится запрет на оптовые операции для предпринимателей, не являющихся производителями реализуемой продукции. В случае, когда маркетплейс выкупает у ИП товар, а предприниматель не выступает его производителем, такая деятельность будет квалифицироваться как оптовая торговля и попадет под действие запрета.
Вместе с тем законодательство сохраняет возможности для легальной работы индивидуальных предпринимателей на электронных торговых площадках.
Разрешена продажа товаров собственного производства владельцам интернет-площадок, которая классифицируется как поставка и не подпадает под ограничения.
Также сохраняется право ИП на самостоятельную розничную торговлю через маркетплейсы, когда товар реализуется конечным потребителям - физическим лицам для личного использования.
Отдельное внимание уделяется вопросу преемственности бизнеса. Юрлица, созданные индивидуальными предпринимателями, которые были зарегистрированы на маркетплейсах, сохраняют свою историю деятельности и накопленный рейтинг.