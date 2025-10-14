С 15 октября начинает действовать новое правило въезда в Латвию
- 14.10.2025, 17:20
Белорусам на заметку.
С 15 октября в Латвии вводится обязательная электронная регистрация для пересечения границы. Плата за одно транспортное средство будет составлять 9,3 евро, напомнили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.
В ведомстве добавили, что водители транспортных средств должны зарегистрироваться в системе онлайн-бронирования до прибытия на границу, указав пункт пропуска, дату, время и тип очереди.
При этом водители автобусов, осуществляющих регулярные международные пассажирские перевозки, обязаны будут регистрироваться, однако от оплаты за услугу они освобождаются.
Обязанность регистрироваться в электронной очереди не будет распространятся на велосипеды, конные экипажи и владельцев паспортов ЕС.