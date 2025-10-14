закрыть
14 октября 2025, вторник, 18:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

С 15 октября начинает действовать новое правило въезда в Латвию

  • 14.10.2025, 17:20
  • 1,074
С 15 октября начинает действовать новое правило въезда в Латвию

Белорусам на заметку.

С 15 октября в Латвии вводится обязательная электронная регистрация для пересечения границы. Плата за одно транспортное средство будет составлять 9,3 евро, напомнили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.

В ведомстве добавили, что водители транспортных средств должны зарегистрироваться в системе онлайн-бронирования до прибытия на границу, указав пункт пропуска, дату, время и тип очереди.

При этом водители автобусов, осуществляющих регулярные международные пассажирские перевозки, обязаны будут регистрироваться, однако от оплаты за услугу они освобождаются.

Обязанность регистрироваться в электронной очереди не будет распространятся на велосипеды, конные экипажи и владельцев паспортов ЕС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Разворот американской политики
Разворот американской политики Леонид Невзлин
Про любовь и темноту
Про любовь и темноту Ирина Халип
На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев